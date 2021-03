Une série de mesures d’urgence visant à développer le tourisme dans le gouvernorat de Kairouan a été prise, mardi, lors d’une rencontre au siège du ministère du Tourisme et de l’artisanat, présidée par le ministre Habib Ammar en présence du gouverneur de Kairouan, de députés de la région et de responsables centraux et régionaux.

Il s’agit, d’abord de l’inscription des municipalités d’Aïn Jelloula et de Oueslatia sur la liste des municipalités touristiques et la poursuite du soutien financier aux municipalités touristiques dans la région.

Aussi, il a été décidé de former un comité de travail mixte regroupant des représentants des ministères du tourisme, des affaires culturelles et des autres ministères concernées, des structures publiques chargées du tourisme , des autorités régionales, les députés de la région, la société civile et les organisations professionnelles notamment la Fédération tunisienne des agences de voyage.

Ce comité sera chargé d’accélérer la réalisation des projets touristiques programmés en faveur de la région, de proposer de nouveaux projets dans le domaine du tourisme alternatif et d’élaborer une vision pour la valorisation du patrimoine matériel et immatériel du gouvernorat.

Un plan de promotion du gouvernorat de Kairouan comme destination de tourisme culturel et religieux, sera par ailleurs mis en place par l’Office national du tourisme tunisien.

Les participants à la rencontre ont aussi décidé de mettre en place une stratégie d’accompagnement des petits artisans et un plan de promotion et de commercialisation de la production artisanale à l’échelle nationale et internationale.

Le gouvernorat de Kairouan bénéficiera, par ailleurs, d’un espace plus important dans les différentes manifestations nationales et internationales dédiées à la promotion de l’offre touristique et d’un meilleur soutien aux festivals et événements culturels qui lui sont spécifiques à l’instar de la ” Fête du Mouled (naissance du prophète) ” qui sera promue à l’échelle maghrébine.

Une stratégie de valorisation des spécificités culturelles de la région sera également élaborée.

Ces mesures d’urgence seront suivies, selon un communiqué du ministère, par d’autres mesures d’ordre structurel et stratégique visant à instaurer un modèle de développement touristique propre à la région et valorisant ses spécificités.