Le Green Bazar, un événement qui réunira jusqu’à 30 startups porteurs de solutions innovantes et représentants d’entreprises locales du secteur industriel, se déroulera respectivement le 8 et le 15 mai au Kef et à Kairouan.

Porté par Future Islands et financé par Expertise France, le Green Bazar se veut un espace dynamique de rencontres où les entreprises locales pourront exposer leurs défis et où des startups et porteurs de solutions vertes viendront présenter des réponses concrètes et adaptées.

En effet, le Green Bazar rassemblera des acteurs clés de l’innovation verte et de la transition durable, dont des startups et des jeunes entreprises innovateurs proposant des solutions vertes dans l’énergie, l’économie circulaire et la gestion des ressources, outre des industriels cherchant à intégrer des technologies écologiques et des solutions durables pour renforcer leur compétitivité.

Un appel à candidatures vient d’être lancé. La date limite a été fixée au 30 avril. Ces événements sont conçus pour favoriser des échanges directs, accélérer la mise en relation et stimuler la collaboration entre les entreprises et les innovateurs locaux dans le but de renforcer la compétitivité et d’accélérer la transition vers des modèles plus durables.

L’objectif est de faciliter la mise en relation stratégique entre les entreprises et les innovateurs, en offrant un espace dédié aux startups et ou des porteurs de solutions pourront présenter leurs produits et services spécifiquement adaptés aux défis rencontrés par les entreprises locales.

Il s’agit également d’accélérer l’adoption de solutions durables en favorisant le dialogue entre les acteurs économiques et environnementaux, permettant aux entreprises d’identifier et d’intégrer des solutions concrètes pour leur transition verte.

Ils permettront ainsi de renforcer l’écosystème local de l’innovation verte, en mettant en avant les startups et en leur offrant une plateforme de visibilité et de collaboration avec des entreprises prêtes à adopter des solutions novatrices et durables.

Dans les régions du Kef et de Kairouan, les entreprises rencontrent des défis environnementaux et économiques qui freinent leur passage à des modèles plus durables, a-t-on rappelé.

L’accès à des solutions innovantes adaptées à leurs besoins reste encore limité, et les occasions de collaboration avec des startups et des acteurs de l’innovation sont rares.

Les défis rencontrés par les entreprises du Kef et de Kairouan ont été identifiés grâce à une enquête en ligne menée auprès des entreprises locales. Cette enquête a permis de mettre en lumière plusieurs problématiques clés auxquelles les entreprises sont confrontées.

Parmi ces défis, figurent la gestion des déchets agricoles, en particulier, les margines issues de la production d’huile d’olive à Kairouan qui représentent un enjeu majeur pour les producteurs locaux.

De plus, la pollution liée aux pratiques industrielles, que ce soit au Kef ou à Kairouan, apparaît comme un frein à la durabilité des entreprises.

L’optimisation de la consommation d’énergie et d’eau est également un défi important pour les entreprises, notamment dans les secteurs agricoles et industriels. La gestion des déchets et l’optimisation des emballages sont d’autres enjeux cruciaux identifiés, affectant directement la compétitivité et la durabilité des entreprises dans les deux régions.