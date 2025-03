Kairouan fête le Ramadan : Concerts, théâtre et spectacles pour marquer les Nuits de Ramadan

La délégation régionale des Affaires culturelles de Kairouan propose une programmation variée pour la neuvième édition de l’événement “Les Nuits de Ramadan à Kairouan”, qui se déroulera du 19 au 28 mars 2025 avec des spectacles (22H00) répartis sur tous les espaces culturels de la région.

La programmation, informe la délégation, coïncide cette année avec la célébration du cinquantième anniversaire du complexe culturel Assad Ibn Fourat, une institution qui a été un soutien pour plusieurs générations d’artistes dans divers domaines de l’art et de la créativité.

Les festivités des “Nuits de Ramadan à Kairouan” débuteront le 19 mars avec une soirée de Eya Daghnouj au complexe culturel Assad Ibn Fourat.

Le 20 mars, le programme propose au complexe culturel deux spectacles, à savoir une soirée avec l’artiste Adel Soltane, et un spectacle de “Soulamiya” par Mohamed Hammouda.

La soirée du 21 mars sera marquée par une performance théâtrale de la comédienne Wajiha Jendoubi au complexe culturel, et un autre spectacle de “Soulamiya” par Maher Sabri, qui se déroulera sur la place Bab el Jalladine.

Le 22 mars, le public pourra re/découvrir le spectacle “Ziara” de Sami Lajmi à la salle couverte Aziz Miled.

Le 23 mars, la soirée débutera au Mausolée de Abou Zamaa el Balaoui avec un concert de la troupe Sidi Ali Nouri, suivi d’un spectacle musical de la troupe “Hanin” au complexe culturel. La soirée se terminera avec un spectacle de “Soulamiya” par Walid El Qahouaji sur la place Bab el Jalladine.

Une pléiade d’invités, des consécrations et des hommages

La soirée du 24 mars sera consacrée à la célébration du cinquantième anniversaire du complexe culturel Assad Ibn Fourat, à travers une soirée artistique réunissant une pléiade d’artistes pou ne citer que Soulef, native de Kairouan, Mouna Noureddine, Jalloul Jelassi, Béchir Selmi etc.

Le 25 mars, la place Bab El Jalladine accueillera le chanteur Ahmed Jelmam, tandis que le complexe culturel présentera un concert musical intitulé “Sehr Ettoubou” par la Rachidia de Sousse.

Le 26 mars, le public assistera à la performance “Sirr Feh” de Hédi Ainino sur la place Bab el Jalladine, et un spectacle de “Soulamiya” au Mausolée d’Abou Zamaa el Balaoui.

Le 27 mars, à l’occasion de la Journée mondiale du théâtre, le complexe culturel Assad Ibn Fourat organisera diverses activités, à commencer par la lecture du message de la Journée mondiale du théâtre, (rédigé cette année par Theodoros Terzopoulos, directeur de théâtre, pédagogue et auteur grec) suivie par la représentation de la pièce “Terminus”. La soirée se clôturera par une cérémonie de remise de prix à plusieurs figures du théâtre, à savoir Ali Khemiri, Lazhari Sbai, Mohamed Sassi Ktari, Rim Abroug, Saloua Rebhi, Taoufik Aissaoui et Sadok Guizani. Le programme prévoit également une exposition photographique et un spectacle de “Soulamiya” à la place Bab el Jalladine.

La soirée de clôture, le 28 mars, mettra en vedette le concert de l’artiste Zine Haddad au complexe culturel, suivi de la représentation théâtrale “Abouda Show” par l’artiste Riadh Nahdi à la place du Maghreb arabe.