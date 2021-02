Le président de la commission de pilotage de la campagne nationale de vaccination anti covid-19 et directeur de l’institut pasteur, Hechmi Louzir a déclaré qu’une autorisation a été accordée jeudi dernier par le ministère de la santé pour la commercialisation du vaccin Astrazeneca en Tunisie.

” La possibilité d’intégrer les personnes porteuses de maladies rares dans la catégorie des personnes prioritaires pour la vaccination sera examinée prochainement ” a-t-il ajouté.

Lors d’un webinaire sur le thème ” vivre avec une maladie rare au temps du Covid ” organisée à l’initiative de l’alliance tunisienne des maladies rares, à l’occasion de la journée internationale des maladies rares célébrée chaque année le dernier jour du mois de février, Louzir a indiqué qu’une autorisation a été accordée jeudi dernier par le ministère de la santé, pour la commercialisation en Tunisie du vaccin Britannique Astrazeneca.

Le ministère de la santé étudie également les possibilités de commercialisation du vaccin Américain ” Johnson and Johnson “, a-t-il relevé.

S’agissant de l’intégration des personnes porteuses de maladies rares dans la catégorie des personnes prioritaires pour la vaccination, Louzir a souligné que rien n’empêche la vaccination de ces personnes, surtout que le risque de contamination par la Covid 19 pourrait aggraver leur état de santé, selon ses propos.

Concernant les mesures adoptées au niveau de la logistique, il a affirmé qu’une équipe spécialisée sera dépêchée dans les régions lointaines et isolées pour assurer la vaccination, appelant dans ce contexte à la nécessité de s’inscrire sur la plateforme de vaccination pour déterminer les zones d’intervention.

Il est à noter qu’une maladie est dite ” rare ” lorsqu’elle atteint moins d’une personne sur 2 mille. En Tunisie, environ 600 personnes souffrent de maladies rares, lit-on dans un communiqué publié par l’alliance tunisienne des maladies rares.

Ces maladies sont souvent chroniques, évolutives et leurs expressions sont en général graves et diverses : neuromusculaires, métaboliques, infectieuses, immunes et cancéreuses.