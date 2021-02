Le groupe tunisien BFI SA a récemment remporté un gros contrat auprès de la Banque des États d’Afrique centrale (BEAC), cette dernière étant engagée dans un processus de modernisation et d’amélioration du fonctionnement des circuits financiers.

En effet, selon le site magazinedelafrique.com, l’éditeur et intégrateur de solutions financières tunisien s’est vu attribué le marché de fourniture de la solution de gestion de la centrale des risques bancaires de la Cemac (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale).

L’entreprise tunisienne était en concurrence pour cet appel d’offres international (dont les résultats ont été publiés le 24 décembre 2020 par la BEAC), avec DUC & Bradstreet, le groupement Lendys & eProseed Europe, Creditinfo Group, Arab soft ; CRIF SPA, Temenos Group ; Interface S.A, Hoonar Tekwurs, explique notre source.

BFI SA empoche au passage, pour l’ensemble des prestations de services, 815 450 euros, dont 180 000 euros de coûts récurrents, non inclus dans le marché, sur une durée de 11 mois. « Le coût de la prestation a été revu en baisse de 476 000 euros par rapport au prix initial de 1,29 million d’euros ».

Ce marché s’inscrit dans le cadre du Projet de renforcement des capacités des institutions financières régionales de la Cemac (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad). Bien que régional, ce projet aura comme zone d’intervention le Cameroun. Il bénéficie du soutien financier de la Banque mondiale.

Plus spécifiquement, ce projet est le résultat de la stratégie d’assistance à l’intégration régionale (SAIR) pour l’Afrique subsaharienne. L’objectif est de renforcer les capacités des institutions régionales d’Afrique centrale afin qu’elles puissent s’acquitter de leur mandat : encourager un marché régional plus vaste et mieux régi, et favoriser un système financier plus transparent, mieux régulé et plus compétitif, en vue de faciliter le recyclage des recettes pétrolières. La Banque mondiale appuie également une SAIR en Afrique de l’Ouest…

A propos de BFI SA :

Fondé en 1994 BFI S.A est un éditeur et intégrateur de solutions financières. Le groupe s’est progressivement implanté en Afrique, prenant appui sur son premier projet structurant, le système de compensation de la Banque centrale de Tunisie.

Source