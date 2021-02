L’éventuelle organisation d’un forum d’investissement et de partenariat tuniso-espagnol en présentiel ou à distance, a été au centre d’une réunion tenue, vendredi, entre le ministre de l’Economie, des finances et du soutien à l’investissement, Ali Kôoli, et l’ambassadeur d’Espagne à Tunis, Guillermo Ardizone.

Ce forum devra réunir les chefs d’entreprises tunisiens et espagnols et des représentants des structures d’appui et d’accompagnement afin d’examiner les opportunités d’investissement ou de projets de partenariat dans des secteurs prometteurs, a indiqué un communiqué du ministère de l’Economie publié, vendredi Les deux parties ont discuté de la coopération économique, notamment, financière, de l’impulsion de l’investissement, outre le renforcement du partenariat bilatéral et multilatéral dans le cadre de l’Union européenne (UE).

Cette réunion a permis, également, de discuter des mécanismes disponibles du côté espagnol pour soutenir les Petites et moyennes entreprises (PMEs) tunisiennes et les moyens de leur concrétisation. A rappeler que l’Espagne avait déjà accordé à la Tunisie une ligne de crédit de 25 millions d’euros (environ 77 millions de dinars) qui devra être utilisée avant le 25 juillet 2022, au profit des petits et moyens projets des opérateurs tunisiens et des sociétés mixtes tuniso-espagnoles.

Selon le conseil d’affaires tuniso-espagnol (CATE) relevant de l’UTICA, 64 entreprises à participation espagnole opèrent en Tunisie employant 6 554 personnes, alors qu’en Espagne près de 4 mille entreprises entretiennent des relations avec la Tunisie.