CONECT International condamne, dans un communiqué publié vendredi 26 février 2021, la grève des agents de la douane des directions et bureaux régionaux, aéroports, ainsi que des points de transit frontaliers, qui s’étalera du jeudi 25 février 2021 jusqu’au 3 mars 2021, de 8h à 16h, tous les jours.

Tout en soutenant les revendications légitimes, l’organisation attire l’attention “sur les répercussions négatives de la tenue de cette grève sur les échanges commerciaux et sur le plan économique, déjà impacté par la situation actuelle que traverse le pays et dont le dernier indicateur alarmant est la dégradation de la notation souveraine de la Tunisie par l’agence de rating Moody’s à B3”.

Par ailleurs, “les entreprises opérant au niveau de l’international sont déjà dans une situation critique qui sera aggravée par cette grève”.

CONECT International appelle à la suspension de la grève et à la résolution de la crise par d’autres moyens, ne mettant pas en péril la pérennité des entreprises importatrices et exportatrices, ainsi que le tissu économique”.

Pour rappel, le Syndicat unifié des agents de la douane avait annoncé l’organisation le 5 mars 2021, d’une journée de colère nationale, pour protester contre “le mépris “dont fait preuve le gouvernement à l’égard des revendications de ce corps.

Le sit-in ouvert organisé depuis le 9 février 2021, au siège du ministère des finances, se poursuivra et des sit-in commenceront le 25 février, pour se poursuivre durant une semaine, dans les directions et bureaux régionaux, les aéroports et les points de transit frontaliers, a t-il affirmé.

Les principales revendications de la douane portent sur la rectification du cursus professionnel sur la base du décret 33-36 de 2014, l’ajustement de la prime du risque et des heures supplémentaires et l’octroi d’une promotion supplémentaire aux agents qui ont participé à la “bataille de Ben Guerdane”.

Il s’agit également, d’accélérer la promulgation des décrets gouvernementaux, dont le premier fixera la retraite à 57 ans et la bonification des diplômes techniques et scientifiques.

Le président du bureau exécutif, Habib Hbibi, avait déclaré, lors du sit-in ouvert lancé le 9 février, que le corps de la douane a mobilisé au profit de l’Etat 840 milliards de dinars durant le mois de décembre 2020, évaluant à 40 % les ressources du trésor public assuré par ce corps.

Après sa fondation en 2011, la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), deuxième patronat du pays a lancé en septembre 2015, CONECT International qui œuvre au service du développement des entreprises Tunisiennes adhérentes.