Les propriétaires de cafés et restaurants à Nabeul ont décidé de suspendre leurs mouvements de protestation suite à l’accord trouvé entre l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, l’Union régionale du travail (URT) à Nabeul et les autorités régionales.

Conformément à cet accord, les cafés et restaurants de la région sont désormais autorisés à servir à table jusqu’à 19H, tout en respectant les mesures liées au protocole sanitaire.

L’accord intervient dans le cadre des efforts déployés pour minimiser les répercussions de la propagation du coronavirus sur ces activités et réduire la crise financière à laquelle sont confrontés les propriétaires et le personnel des cafés et restaurants, indique un communiqué publié à l’issue de la réunion, organisée mercredi 24 février 2021, entre les représentants de l’URICA et l’URT, le premier délégué de Nabeul ainsi que des représentants du secteur.