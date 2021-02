Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a reçu, mercredi 24 février à la Kasbah, l’ambassadeur de Turquie à Tunis, Rafik Ali Onaner, à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

L’entretien a permis de mettre l’accent sur l’importance de poursuivre la coopération bilatérale entre les deux pays dans les divers domaines, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

L’ambassadeur de Turquie a également souligné l’impératif de renforcer la coopération tripartite entre la Turquie, la Tunisie et la Libye pour contribuer à la reconstruction de la Libye, à la lumière notamment de l’installation du nouveau Conseil présidentiel et de l’élection d’un nouveau Chef de gouvernement dans le pays.

Mechichi s’est pour sa part félicité des liens de fraternité et de coopération solides et séculaires qui unissent la Tunisie et la Turquie.