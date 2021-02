Nabil Baffoun : L’ISIE présentera prochainement une proposition d’amendement de la loi électorale

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Nabil Baffoun, a annoncé que l’instance va présenter, en fin de cette semaine ou en milieu de la semaine prochaine, une proposition à l’Assemblée des représentants du peuple pour l’amendement de la loi électorale.

“L’instance est en train d’élaborer une vision globale à cet effet, en collaboration avec la Cour des comptes, le Tribunal administratif et la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle”, a-t-il précisé.

Dans une déclaration aux médias, mardi, en marge de l’inauguration du “Musée de la Démocratie”, Baffoun a indiqué que cette proposition comportera plusieurs points dont, principalement, faire connaître davantage la publicité politique, fixer le financement de la campagne électorale et déterminer les conditions de la candidature aux élections législatives et présidentielle d’une manière adaptée à l’étape actuelle.

Le président de l’instance électorale a, par ailleurs, fait savoir que l’ISIE a proposé l’adoption du système de vote à distance pour les Tunisiens résidant à l’étranger qui “ne sera pas obligatoirement un vote électronique”.

En effet, il a proposé d’adopter le vote présentiel dans les pays qui comptent une communauté importante d’expatriés et le vote électronique dans les pays qui accueillent un nombre plus faible de Tunisiens, tels que les pays asiatiques et africains.

S’agissant du seuil électoral, Baffoun a souligné que cette question est “politique par excellence”, rappelant que l’ISIE avait souligné, en 2011, à plusieurs occasions que “la solution est entre les mains des politiques”.

L’Instance, a-t-il ajouté, pourrait seulement fournir des informations scientifiques concernant le choix du taux, ses résultats et les différents scénarios possibles pour chaque choix.

Et de rappeler, “les 27 directions régionales de l’ISIE sont ouvertes pour tous ceux qui souhaitent actualiser leurs données, choisir un nouveau bureau de vote ou encore s’inscrire”, annonçant le lancement, prochainement, d’une application (Twensa.tn) destinée aux Tunisiens installés à l’étranger pour recevoir les demandes d’inscription ou d’actualisation des données.