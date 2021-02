Les exportateurs du lait et des tomates, deux filières, dont les productions s’annoncent abondantes et qui font face à des difficultés en matière d’écoulement sur le marché, vont bénéficier de subventions. C’est ce qu’annonce le ministère du Commerce et de l’Appui à l’export.

Ainsi, une subvention de 115 millimes/litre pour les exportateurs du lait demi-écrémé stérilisé et de 200 millimes/litre pour le lait entier a été décidée. Elle concerne les exportations vers toutes les destinations, indique le département du Commerce.

Pour les exportateurs du concentré de tomate, la subvention est de l’ordre de 405 millimes/boîte de 400 gr, de 592 millimes par boîte de 800 gr et de 554 millimes pour les sachets de 1 kg.

Cet appui à l’exportation vise à aider ces deux filières à surmonter les difficultés rencontrées suite à l’augmentation des stocks et aussi en prévision d’une hausse de la la production durant la période à venir.

Il a aussi pour objectif, selon le ministère du Commerce, à pérenniser ces deux filières et à préserver leurs marchés traditionnels, dans le dessin de stimuler les exportations et de conquérir de nouveaux marchés.