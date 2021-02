Réunie vendredi 19 février 2021, la Commission électorale à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) s’est prononcée sur les objections des candidats concernant la liste des candidats retenus au Conseil de l’Instance des droits de l’Homme dans les catégories de “spécialiste en psychologie” et de “spécialiste en droit de l’Enfant”.

Selon un communiqué du Parlement, la Commission électorale a reçu une seule objection de la part d’un candidat ayant postulé pour la catégorie “spécialiste en droit de l’Enfant”.

Après avoir examiné la demande, la Commission a décidé de maintenir sa décision de refus du dossier de candidature pour les mêmes motifs, ajoute le communiqué.

La Commission informe les auteurs des objections du sort de celles-ci, et procède à l’actualisation de la liste sur cette base, et la publie sur le site électronique de l’ARP avant de passer à l’étape des recours qui seront déposés, par les candidats, devant la Chambre d’appel au Tribunal administratif de Tunis, et ce conformément aux dispositions des articles 31 et 32 de la loi relative à l’Instance des droits de l’Homme.