Depuis une décennie, Attijari bank n’a cessé d’œuvrer à participer à l’amélioration de la qualité des infrastructures scolaires en vue de promouvoir le savoir et d’offrir aux écoliers un cadre propice aux études.

Plusieurs actions ont été lancées, la dernière en date, parrainée par l’APTBEF, a été la signature avec le ministère de l’Education nationale d’une convention pour la rénovation de 5 établissements scolaires. Attijari bank les dotera des équipements adéquats pour assurer un cadre propice à un enseignement de qualité et à aider les écoliers à s’épanouir et développer leurs potentialités. C’est un moyen parmi d’autres pour lutter contre l’abandon scolaire précoce.

La convention Attijari bank/ministère de l’Education nationale relève de la responsabilité sociétale de la banque qui estime qu’elle doit jouer un rôle dans l’amélioration de son environnement socioéconomique.

Attijari bank, n’en est pas à sa première action en faveur des établissements scolaires. Plusieurs initiatives ont été lancées pour soutenir la jeunesse et l’encourager à persévérer sur le chemin de l’excellence.

Tout récemment et à l’occasion de la saison hivernale, Attijari bank a lancé une opération sociale et solidaire baptisée «Tous chauds vers le savoir et la culture» au bénéfice des écoliers de l’établissement primaire «Argoub Errihan » sis à Fernana dans le gouvernorat de Jendouba (Nord-Ouest de la Tunisie), connue par ses hivers rigoureux.

Les équipes d’Attijari bank se sont déplacées sur les lieux pour offrir aux écoliers des vêtements chauds et des jeux éducatifs ainsi que des équipements informatiques au profit de l’établissement. Attijari s’est également engagée à prendre en charge la réhabilitation de cette école.

Pour construire un monde meilleur, le meilleur investissement est dans l’Homme.