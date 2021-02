La Commission conjointe chargée du 4e Plan d’action national du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) 2021-2022 a entamé, mercredi 17 février 2021, l’organisation de la deuxième phase de la consultation.

Cette consultation est ouverte à tous les intervenants, ainsi qu’aux citoyens, selon le Portail e-participation publique relevant de la présidence du gouvernement.

Ces derniers peuvent soumettre de nouvelles idées et des suggestions dans le but d’améliorer la gestion administrative ou de mettre en œuvre de nouveaux programmes répondant à leurs besoins.

La version finale du plan sera mise en place à la lumière des modifications proposées et les engagements les plus prioritaires seront maintenus, en fonction de l’évaluation des participants à cette consultation.

L’élaboration du 4e plan d’action national avait démarré en octobre 2020.

Parallèlement, une consultation publique élargie a été publiée en ligne afin de collecter les suggestions des citoyens et des différentes composantes de la société civile, outre les parties gouvernementales et non gouvernementales. L’objectif étant de procéder à des réformes concrétisant les principes de OpenGov.

Les mécanismes adoptés en première phase de la consultation publique ont permis de collecter une série de propositions au sujet de trois domaines de l’OpenGov : “la transparence et la gestion des ressources naturelles”, “la participation publique et l’Open Gov au niveau local” et “la numérisation des services administratifs et l’amélioration de leur qualité”.