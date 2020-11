Le processus de mise en application de trois projets à caractère stratégique en OpenGov (gouvernement ouvert) a été lancé, jeudi 12 novembre, dans le cadre du partenariat avec l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Ce processus a été lancé lors d’une rencontre présidée par la ministre auprès du chef du gouvernement chargée de la Fonction publique, Hasna Ben Slimane, la ministre auprès du chef du gouvernement chargée de la Relation avec les instances constitutionnelles et la société civile, Thouraya Jribi, et la directrice de la gouvernance à l’OCDE, Elsa Pilichowski.

Ces projets ont pour objectif d’établir un état des lieux de l’OpenGov en Tunisie et mettre en place une stratégie sur ce mode de gouvernance, selon un communiqué du ministère de la Fonction publique.

Ils visent aussi à élaborer un diagnostic de l’espace civil afin d’évaluer les mécanismes juridiques, politiques, institutionnels et opérationnels à même de renforcer la participation de la société civile dans la vie publique et d’assurer une interaction constructive avec le gouvernement, précise la même source.

A travers ces projets, l’accent est mis sur le soutien des efforts déployés pour réaliser des réformes effectives capables de créer un changement au sein de l’administration et améliorer la relation de celle-ci avec le citoyen.

Cela est possible à travers la garantie d’un accès fluide et continue à l’information et aux services administratifs et la mise en place de mécanismes effectifs pour la participation du citoyen.

A l’issue de cette rencontre, la version préliminaire du rapport relatif au diagnostic de la communication publique au niveau local a été présentée.

Préparé depuis octobre 2019, le rapport dans sa version finale sera présenté à la fin de cette année.