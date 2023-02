La Tunisie fait actuellement face à de sérieuses menaces de gel de son adhésion à l’Initiative de Partenariat pour un gouvernement ouvert”, plus connu sous l’appellation “OpenGov Partnership”, a averti Charfeddine Yaacoubi, membre du Forum tunisien pour le partenariat pour un gouvernement ouvert, soulignant que “ce gel aura de graves répercussions économiques et politiques”.

Ces menaces interviennent en raison du non-respect par la Tunisie de ses engagements pris dans le cadre de ce Partenariat, a-t-il expliqué lors d’un point de presse à Tunis, mardi 14 février 2023.

Pour lui, le programme de l’OpenGov n’est pas parvenu à produire des services concrets, ni à apporter des changements palpables au sein des administrations publiques et à améliorer la relation entre l’administration et les citoyens.

Ce programme, regrette-t-il, s’est limité jusqu’à ce jour à vulgariser certains concepts, à l’instar de la transparence et de la redevabilité. Or, le problème est d’ordre purement structurel et dépasse le seul cadre tuniso-tunisien, a-t-il estimé.

L’abandon de la Tunisie de l’Initiative Partenariat pour un gouvernement ouvert va entraîner une baisse de son classement en termes d’indicateurs de transparence financière et fiscale, prévient-il, appelant le gouvernement à prendre des mesures urgentes et efficaces pour combler les lacunes et suivre la mise en œuvre des engagements pris par la Tunisie envers l’initiative de l’OpenGov.

L’Initiative ” Partenariat pour un gouvernement ouvert ” regroupe 76 pays et collectivités territoriales, ainsi que deux pays africains. La Tunisie a réalisé de nombreuses avancées dans le cadre de cette initiative, dont la loi sur l’accès à l’information, l’Instance d’accès à l’information, l’instance anti-corruption, et la création d’importantes plateformes de données ouvertes aux ministères.

La Tunisie a rejoint cette initiative en 2014 après avoir rempli tous les critères requis. Cette adhésion a permis à la Tunisie de réaliser jusqu’ici des acquis liés notamment à la transparence, au soutien à la participation citoyenne, à la lutte contre la corruption et à l’utilisation des technologies pour améliorer la gouvernance.

Le Forum Civil Tunisien pour le ” Partenariat pour un Gouvernement Ouvert ” est une initiative civile indépendante fondée en 2022 par un groupe d’organisations de la société civile qui soutient les principes de transparence, d’accès à l’information, de participation citoyenne et de lutte contre la corruption.