Un accord de partenariat a été conclu entre la Société régionale de transports de Bizerte (SRTB) et la Société nationale de transport (SNT), pour achever la gare de transport terrestre de Mateur. C’est ce qu’a indiqué le ministre du Transport et de la Logistique, Moez Chakchouk, alors qu’il présidait les travaux de la session extraordinaire de la délégation spéciale du Conseil régional du transport à Bizerte.

Il a assuré que ce partenariat permettra de surmonter les problèmes fonciers qui ont causé le blocage de ce projet, promettant de généraliser cette initiative participative dans le reste du pays.

Lors du conseil sectoriel, il a été convenu de tenir des séances de travail entre les différentes structures du ministère, les autorités régionales et les autres parties intervenantes, pour accélérer la réalisation du reste des projets, tels que le Centre de visite technique d’Utique et la gare de transport routier de Jarzouna, parallèlement à la réalisation d’une station modèle pour le transport multimodal à Menzel Bourguiba.

Pour Moez Chakchouk, la complexité des procédures administratives, les marchés publics et la bureaucratie affectent, négativement, l’achèvement des projets programmés dans le domaine du transport dans les différentes régions du pays, soulignant la détermination du ministère à dépasser ces problèmes, par la mise en œuvre du système de réalisation administrative et technique et l’ouverture du ministère au secteur privé.

Il indique, d’autre part, que le ministère est en train de résoudre le problème de l’infrastructure et de la logistique du transport ferroviaire, dans la région qu’il a qualifié de “catastrophique”, en plus de résoudre les autres problématiques que connaît la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), en l’absence d’investissements depuis des années.

Le responsable a souligné que le ministère a interagi positivement avec une initiative sociétale pour aménager la station Artel à Sejnane, en tant que point de repère culturel et touristique pour présenter les produits des artisans de la région, en particulier après l’inscription de la poterie de Sejnane au patrimoine culturel et immatériel de l’UNESCO, outre la réhabilitation de la gare de transport des voyageurs.

S’agissant du transport maritime, il a expliqué que la meilleure solution, face à la dégradation de la situation du port de Bizerte, est d’accélérer la réalisation du projet du quai d’amarrage roulier.

D’autre part, Chakchouk a souligné l’importance de la numérisation dans la modernisation et la restructuration du secteur du transport grâce à la mise en œuvre de systèmes et d’applications numériques. L’objectif est la mise à niveau du secteur, notamment le transport non organisé, par la création de cartes professionnelles numérotées, appelant à cet égard les professionnels à interagir positivement avec ces projets et initiatives. Cela, a-t-il dit, permettrait une meilleure transparence et une amélioration de la rentabilité du secteur.

Les participants ont souligné dans leurs interventions la nécessité d’accélérer la réalisation des projets programmés et de résoudre les problèmes administratifs, techniques, financiers et fonciers y afférents, en plus d’examiner les problèmes du taxi collectif, des permis de transport rural et autres, appelant à l’amélioration de la situation des gares et du transport collectif et scolaire ainsi que des zones logistiques, en plus de la délocalisation du port de commerce de Bizerte et autres.