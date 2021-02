Fondateur et patron du groupe COSMOS (industrie, commerce, environnement), homme d’affaires natif de Sfax, connu pour sa discrétion, Si Ahmed Sellami vient de tirer sa révérence.

En 1997, il s’attire les ennuis en créant la Transbank, première unité en Tunisie de transport de fonds, déjà installée en Guadeloupe. Du coup, les Trabelsi ne feront pas la fine bouche avec le défunt qui décide alors de claquer la porte afin de protéger ses proches.

Sans doute parce qu’il considérait que sa famille et ses familles c’était quelque chose de plus important que tous les honneurs et l’argent du monde. Ses enfants sont aujourd’hui fiers de leur père protecteur et avenant.

Paix à son âme !