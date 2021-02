Les athlètes handisports Raouaa Tlili (poids, F41) et Mohamed Farhat Chida (400 m, T38) ont offert, samedi, à la Tunisie de nouvelles médailles d’or dans leur spécialité respective, à l’occasion de la quatrième journée du Grand Prix de Dubai de para-athlétisme.

De son côté, Sonia Ben Mansour a remporté la médaille d’argent de l’épreuve de 400m (T38) tandis que Abbès Saidi s’est contenté du bronze de la course masculine (400 m, T38).

Le total des médailles tunisiennes s’élève, au terme de cette journée, à 5 or, 2 argent et 2 bronze.

Les autres médailles d’or remportées précédemment par les athlètes tunisiens ont été l’oeuvre de Walid Ktila (100 m et 800 m chaise T34) et Mohamed Farhat Chida (saut en longueur, T38). Celle d’argent a été décrochée par Raouaa Tlili (disque, F41) et de bronze par Abbes Saidi (1500m, T38).

Les représentants tunisiens se préparent pour les prochaines échéances internationales, notamment, les Jeux Paralympiques de Tokyo prévus cet été.