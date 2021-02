Les pêcheurs ont fixé le 17 février 2021, comme date limite pour une réponse du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche à leurs revendications concernant le système national de surveillance par satellite des navires de pêche (VMS), la normalisation des procédures administratives en plus de mettre fin immédiatement à la procédure d’arrêt des services administratifs aux professionnels.

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) indique, dans un communiqué publié jeudi 11 février 2021, que des représentants de ses structures chargés du secteur de la pêche se sont réunis, le 11 février 2021, pour discuter les modalités d’action (mouvements de protestation) dans le cadre du dossier du VMS lequel a créé une crise entre les pêcheurs et le ministère de l’Agriculture, au cours de ces dernières semaines.

Les pêcheurs menacent, au cas où le ministère de l’Agriculture ne donne pas suite, d’escalader et de fermer les directions régionales de la pêche et des ports commerciaux, y compris le port de Radés, le 17 février 2021, et même de retirer les terminaux de leurs bateaux et de les déposer au niveau des directions régionales de la pêche.

Le 23 janvier 2021, le ministère de l’Agriculture avait mis en service le système de surveillance par satellite pour les bateaux de pêche de plus de 15 mètres, après avoir achevé les étapes de la mise en place progressive du système, tout en adoptant la méthodologie de gestion participative.

De son côté, l’UTAP avait appelé, le 6 janvier 2021, le ministère de l’Agriculture à suspendre immédiatement la circulaire publiée le 31 décembre 2020 laquelle stipule la privation des pêcheurs de l’approvisionnement en carburants et des services portuaires s’ils ne règlent pas les frais d’exploitation du système VMS.