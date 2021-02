La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a annoncé, jeudi, le lancement des procédures pour la mise en place d’une structure régissant la mesure d’audience dans les médias audiovisuels, en application de sa décision n°2020-7 concernant la “mise en place d’une structure professionnelle indépendante”.

L’instance a indiqué, dans un communiqué, avoir entamé une série de rencontres de coordination avec les différents intervenants dans le domaine audiovisuel, parmi les propriétaires des chaînes de télévision et de radio privées et les établissements médiatiques audiovisuels publics et associatifs ainsi que les annonceurs.

Il a été convenu, comme accord de principe, lit-on de même source, de former “un groupement pour les services économiques” regroupant toutes les parties concernées et ce, lors d’une réunion, jeudi, entre le conseil de la HAICA et des représentants de chaînes de télévision et de radio.

Selon l’instance, la prochaine réunion regroupera des représentants de chaînes de télévision et de radio ainsi que des représentants des annonceurs afin d’élaborer le cadre juridique régissant le groupement et fixer le cahier des charges. Un appel d’offres international sera, ensuite, lancé pour conclure un contrat avec un institut spécialisée dans la mesure de l’audimat.

La HAICA avait publié, en avril 2020, une décision relative à mesurer l’audience dans les médias audiovisuels. Celle-ci a été publiée au JORT le 21 avril 2020.

La HAICA avait organisé une série de rencontres et d’ateliers de travail avec les sponsors et les structures concernées ainsi qu’avec des représentants de chaînes de radio et de télévision publiques, privées et associatives pour souligner la nécessité d’accélérer la mise en place d’une structure régissant l’audimat.