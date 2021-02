La première marketplace (marché) 100% destinée à l’économie sociale et solidaire, élaborée par l’incubateur ILEY’COM (pour vous) de l’association “La Tunisie de Demain” (Tunisia Tomorrow), sera officiellement lancée par visioconférence le 17 février 2021.

Il s’agit d’un espace d’achat, de vente et de promotion de produits tunisiens, issus de l’économie sociale et solidaire sur les marchés tunisiens et étrangers. Cet espace est destiné aux créateurs, artisans, créateurs culinaires et porteurs de projets à impacts sociaux et environnementaux.

C’est une plateforme électronique et/ou application mobile sur laquelle les vendeurs indépendants, professionnels ou particuliers, ont la possibilité de vendre leurs produits ou proposer des services en ligne.

ILEY’COM est un programme d’incubation sociale créé en août 2020 par l’association Tunisia Tomorrow et destiné aux entrepreneurs sociaux tunisiens en phase initiale de leur projet. Les entrepreneurs sont formés à la maîtrise des outils de gestion de projet, la création juridique, le financement des projets (le crowdfunding), le marketing et la stratégie de communication.