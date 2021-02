Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant le mois de janvier 2021 montrent que les exportations ont diminué de 7,9%, contre un repli de 4,2% en janvier 2020.

Les exportations se sont élevées à 3366,4 MDT contre 3655,6 MDT durant le mois de janvier 2020.Le repli observé au niveau de l’exportation concerne la majorité des secteurs.

En effet, des baisses sont enregistrées au niveau des secteurs de l’énergie (-44,7%), des mines, phosphates et dérivés de (-57,5%), du textile et habillement et cuirs de (-10,5%), des industries manufacturières de (-3,7%) et de l’agriculture et des industries agroalimentaires de (-2,1%).

En revanche, le secteur des industries mécaniques et électriques a enregistré une légère hausse de (+0,6%).