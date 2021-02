Le chiffre d’affaires de la société Land’Or enregistre, au terme de l’année 2020, une croissance de +17% par rapport à l’année 2019. Sur le marché local, et malgré la persistance de la crise sanitaire et économique, la société a clôturé l’année avec une croissance de +9%.

Les ventes à l’export ont enregistré une croissance de +40%.

Marché local (+9%):

La performance réalisée par la société sur le marché local revient, d’une part, à sa capacité de résilience et d’adaptation face à une crise sanitaire et économique sans précédent, et d’autre part, aux nouveaux lancements de produits d’innovation avant la fin de l’année 2020. Il s’ensuit une croissance de +20% au titre du quatrième trimestre et une croissance de +9% sur toute l’année 2020 en référence à la même période de 2019.

Marché Export (+40%):

Les ventes à l’export affichent au cours du quatrième trimestre 2020, une croissance de +33% par rapport à la même période de 2019. En cumulé et au terme de l’année 2020 la croissance s’établit à +40% par rapport à 2019.

PRODUCTION :

La valeur de la production a enregistré au terme de l’année 2020, une croissance de +16% par rapport à 2019 en corrélation avec l’augmentation du chiffre d’affaires.

Malgré le niveau élevé de prix de certaines matières premières de base, la société continue à bien maîtriser ses coûts de production.

INVESTISSEMENT :

Au cours de l’année 2020, la société a réalisé des investissements matériels de 5.005 KTND rentrant dans le cadre du plan d’investissement en Tunisie et des investissements financiers de l’ordre de 15.557 KTND représentant la libération de capital de sa filiale « Land’Or Maroc Industries ».

ENDETTEMENT :

Au terme de l’année 2020, la société affiche un endettement de 3,9 MTND contre un excédent de trésorerie de 19,7 MTND au 31/12/2019.

La variation de la trésorerie nette entre le 31/12/2019 et le 31/12/2020 correspond essentiellement aux dépenses d’investissement et au financement du BFR généré par la croissance du chiffre d’affaires.