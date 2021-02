Soixante-et-onze (71) échantillons d’huile d’olive extra-vierge seront présentés à Tunis à des dégustateurs pour le choix de la meilleure huile d’olive de cette variété en Tunisie.

Ces dégustations sont organisées dans le cadre du 4ème concours pour le choix de la meilleure huile d’olive extra vierge, organisé, cette année, les 9 et 10 février 2021, par l’Office national de l’huile (ONH) avec l’appui du Conseil oléicole international (COI) basé en Espagne.

Selon le directeur des normes et du contrôle de la qualité à l’ONH, Kamel Ben Ammar, les échantillons d’huile d’olive seront évalués par l’équipe de dégustateurs relevant de l’Office, selon l’analyse sensorielle de l’huile d’olive vierge conformément aux normes du COI.

Les résultats du concours seront annoncés, jeudi 11 février 2021, sur le site web de l’ONH et des médailles avec des certificats de reconnaissance seront remis aux lauréats en guise d’encouragement pour continuer à produire une meilleure qualité de l’huile d’olive tunisienne.

La ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Akissa Bahri, estime que l’objectif de ce concours est de faire le marketing de l’huile d’olive tunisienne au niveau international et d’exporter davantage de ce produit phare de la Tunisie.

Du côté de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), son président Abdelmajid Ezzar a indiqué que pour garantir une bonne qualité de l’huile d’olive et valoriser ce produit, il faut commencer par la sensibilisation et la vulgarisation dès les premiers maillons de la chaîne de production, voire depuis les agriculteurs et en deuxième lieu les exportateurs.

” L’ambition de la Tunisie est d’atteindre 70 000 tonnes d’huile d’olive conditionnées exportées, d’ici 2025, contre 27 000 tonnes actuellement “, a indiqué le président de la Chambre nationale des exportateurs d’huile d’olive, Chiheb Slama.