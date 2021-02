Le ministère du transport lancera un appel d’offres, au cours du deuxième semestre de 2022, pour attribuer des concessions aux stations de fret à partir de 3 aéroports nationaux a indiqué, lundi, le ministre du Transport et de la logistique, Moez Chakchouk, lors d’une séance plénière tenue à l’ARP.

Répondant à une question de la députée Meriem Ben Belgacem, Chakchouk a ajouté que ces concessions concernent les aéroports de Gafsa, Sfax et Djerba faisant savoir que le service de fret n’est disponible, à l’heure actuelle, qu’au niveau de l’aéroport international Tunis Carthage.

Le ministre a souligné, à cette occasion, que l’implication du secteur privé dans la sécurisation du transport de marchandises va permettre de dynamiser les aéroports tunisiens. Et d’ajouter que la station de fret au niveau de l’aéroport international de Sfax-Thyna est prête et permettra, dès qu’elle sera opérationnelle, d’expédier les marchandises vers plusieurs destinations nationales et internationales.

Le ministère prévoit de programmer un vol aérien vers la Libye via la compagnie aérienne Tunisair à partir de l’aéroport international de Sfax – Thyna, après la reprise du trafic aérien et la réouverture de l’espace aérien post Covid.

Chakchouk a expliqué, en outre, que la réduction significative de l’activité aéroportuaire et du transport de passagers, en raison des répercussions de l’épidémie de Covid-19 et la baisse du trafic, pourrait se poursuivre pendant deux ans ou plus, ce qui mène, selon lui, à réfléchir à l’introduction de nouveaux services pour dynamiser les aéroports tunisiens.