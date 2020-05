Les services postaux internationaux par voie aérienne, sont durement touchés par les restrictions imposées sur le transport aérien à cause de la crise du coronavirus, ont averti lundi, l’Association du transport aérien international (IATA) et l’Union postale universelle (UPU), exhortant les gouvernements à trouver des solutions pour atténuer cet impact.

Les deux organismes expliquent, dans un communiqué commun publié sur le site de l’IATA, ” qu’en raison de la réduction drastique de 95% des vols de passagers, qui sont généralement, utilisés pour le transport du courrier, et d’une augmentation de 25 à 30% de la demande sur le commerce électronique et les achats en ligne à cause des restrictions de déplacement appliquées dans plusieurs pays, les administrations postales trouvent des difficultés dans l’envoi et la livraison du courrier international, en particulier, le courrier transcontinental “.

Ils ont ainsi, appelé les gouvernements à accorder plus de flexibilité aux compagnies aériennes pour favoriser le mouvement du transport postal aérien.

L’IATA et l’UPU œuvrent également, à soutenir l’utilisation par les postes des vols de fret en plus des vols commerciaux de passagers, en leur fournissant des informations nécessaires sur les compagnies aériennes, les transporteurs de fret et les nouvelles routes alternatives disponibles.

“Les postes sont des partenaires de confiance dans la livraison des marchandises, des fournitures médicales vitales et des informations essentielles sur la pandémie.

L’annulation de plus de 4,5 millions de vols de passagers – le principal moyen de transport postal – a fortement réduit la capacité de transport postal aérien qui coûte actuellement, plus cher et prend plus de temps. Des mesures doivent être prises rapidement pour pour maintenir le courrier en mouvement “, a déclaré, à ce titre, le Directeur général de l’UPU, Bishar A. Hussein.