Les pêcheurs de Borj Essalhi à Haouaria (gouvernorat de Nabeul) seront bientôt dotés d’une structure professionnelle de la pêche grâce au projet ENSAMBLE (Expertise and Networking to Sustain Actions in the Med through Blue and Local Economy / Expertise et mise en réseau pour pérenniser les actions en Méditerranée à travers l’économie bleue et locale) qui les formera prochainement à la mise en place d’une structure les représentant.

En effet, un atelier de concertation avec les parties prenantes de la pêche et la société civile de Haouaria, réalisée durant la première phase du projet ENSAMBLE, a révélé que les pêcheurs au petit métier manquaient d’encadrement pour faire face à plusieurs défis dont le déclin en ressources naturelles, la concurrence et les moyens restreins.

Parmi les solutions retenues en concertation avec les pêcheurs et les autorités locales de la pêche, l’accompagnement des pêcheurs pour une meilleure organisation et représentation dans la profession à l’échelle aussi bien locale que régionale afin de participer à la prise de décision, et aller vers une transition collaborative des pratiques de pêche durable.

Cette formation aura pour objectif d’accompagner les pêcheurs à former une organisation professionnelle qui pourrait être une association, un groupement de développement agricole de la pêche ou une société mutuelle de service agricole.

Pour les besoins de cette formation, WWF Tunisie a lancé un appel à candidatures pour sélectionner un consultant qui travaillera en concertation avec les pêcheurs, afin de procéder au choix approprié et à la concrétisation de cette structure selon la loi en vigueur.

Ce consultant sera donc amené à animer des ateliers avec les pêcheurs de Borj Essalhi pour présenter les différentes formes d’organisation professionnelles, établir la liste des pêcheurs désirant la constitution de la structure votée par les pêcheurs, accompagner les pêcheurs à la confection du projet de statut conformément au statut type en vigueur.

Il sera aussi chargé de définir la mission de la structure professionnelle pour répondre aux besoins des adhérents et au développement du secteur de la pêche artisanale en se référant aux bonnes pratiques de la FAO et d’ accompagner les adhérents à former un comité provisoire représentant les pêcheurs les plus concernés.

Les dossiers de candidature devraient être envoyés avant le 15 févier 2021 à l’adresse suivante : na.contact@wwfna.org avec mention de l’objet : ENSAMBLE-structure professionnelle de la pêche-2020.

L’objectif général du projet ENSAMBLE est de promouvoir le développement de la “blue economy” en Méditerranée à travers une collaboration plus étroite entre les acteurs maritimes publics et privés, coordonnée par le FLAG “Costa degli Etruschi” de la Région Toscane (IT) – qui fait participer dans ce partenariat des associations professionnelles du monde des pêches, les petites et moyennes entreprises de pêche et d’aquaculture, les municipalités et les syndicats de pêcheurs – ainsi qu’une coopérative innovante basée en Méditerranée (Petra Patrimonia Corsica), une association environnementale italienne (Legambiente Toscana) et une association environnementale tunisienne (WWF North Africa), et avec le soutien du ministère tunisien des transports.

Le projet vise à créer un réseau entre les communautés locales de pêcheurs en Tunisie, en France et en Italie à travers une méthodologie participative, afin de faciliter l’élaboration, par certaines communautés locales de pêcheurs en Afrique du Nord, d’une stratégie basée sur la CLLD (community-led local development), et l’échange de bonnes pratiques avec l’Italie et la France, pays où l’approche CLLD a déjà été développée.