Au terme de l’année 2020, l’activité boursière a clôturé sur une note légèrement défavorable avec un Tunindex en baisse de 3,33% comparable à sa performance durant l’année 2019 avec une baisse de 2,06%, mais contre des progressions de 15,76% et 14,45% respectivement en 2018 et 2017.

Le Tunindex20, composé des 20 plus grandes valeurs et les plus liquides sur le marché, a répliqué une tendance similaire de l’indice Tunindex. Il a clôturé l’année 2020 à 2975,25 points, enregistrant un repli de 4,90%.

Le bilan annuel des indices sectoriels, publiés par la Bourse, est mitigé. Sur les 13 indices (secteurs et sous-secteurs), neuf indices ont réalisé une performance positive tandis que quatre ont été négatifs en 2020.