” Le contexte politique turbulent et l’événement tragique qui a marqué la semaine boursière, du 1er au 5 février 2021, (mort de quatre soldats suite à l’explosion d’une mine) ont jeté une ombre sur le marché boursier et pesé sur le moral des investisseurs.

L’indice de référence a abandonné 0,5% à 6625,96 points, ramenant sa contre-performance annuelle à (-3,8%) “, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, ” Tunisie Valeurs “.

La semaine boursière a connu une accélération notable du rythme des échanges, cumulant une enveloppe de 75,1 millions de dinars(MD). Les volumes ont été concentrés sur quelques séances (celle du mercredi et du vendredi) et sur quelques valeurs (principalement SAH Lilas et UIB).

Analyse des valeurs :

Le titre STIP continue son rallye boursier. Dans un volume de 15 mille dinars, l’action a gagné 23,1% à 1,600 dinar (D). Meilleure performance du marché actions depuis le début de l’année, STIP affiche une envolée de 74%. Selon les indicateurs d’activité du quatrième trimestre( T4) 2020 relatifs à la société mère, le producteur de pneumatique tunisien a enregistré, sur l’année 2020, une croissance de son chiffre d’affaires de 16% à 72 MD.

Bien orienté, le titre AMS s’est apprécié de 7,6% à 0,850 D. Les échanges sur le titre ont été faibles, dépassant à peine 20 mille dinars.

AeTech a été la valeur la plus sanctionnée de la semaine. Sans faire l’objet de transactions, l’action a trébuché de 13,8% à 0,500 D. Depuis le début de l’année 2021, le titre affiche la moins bonne performance du marché alternatif (-18%).

Après avoir été suspendue depuis le 28 janvier dernier, la cotation du titre TGH a repris au cours de cette semaine. Dans un volume de 0,8 MD, la valeur s’est pliée de 11,1% à 0,800 D. Il semble que le marché ait mal accueilli l’annonce d’une prochaine opération de Spin-Out(la sortie d’une division de l’entreprise via la création d’une nouvelle entité) de la filiale Hayatcom.

SAH Lilas a été la valeur la plus active de la semaine (un volume de 33,2 MD). L’action a terminé la semaine en territoire positif, avec une avancée de 3,6% à 12,300 D.