L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) indique avoir remis des équipements informatiques aux partenaires clés du projet de la FAO sur l’amélioration de l’efficience et la productivité de l’eau et sa durabilité.

” Différentes directions du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime œuvrant pour la question de l’eau en Tunisie sont concernées par la remise de ces ordinateurs, à l’instar du Bureau de la planification et des équilibres hydrauliques et des directions générales des ressources en eau, du génie rural et exploitation des eaux et de la production agricole ainsi que les commissariats régionaux de développement agricole de Kairouan, de Jendouba, de Tozeur et de Kébili “, précise la FAO dans un communiqué publié vendredi 5 février 2021.

Il s’agit de la réponse apportée par l’organisme onusien à la situation exceptionnelle de travail en confinement ou à distance, en raison de la crise sanitaire.

“Ce passage au virtuel va bien au-delà de la crise COVID-19”, note l’organisme, ajoutant qu’”il est question d’adaptation à un nouveau mode de travail qui a aussi, l’avantage de rester efficace, mais à un coût moindre, avec des économies en temps et le maintien d’une dynamique qui permet des résultats significatifs “.

A préciser que l’équipe du projet sur l’amélioration de l’efficience et la productivité de l’eau et sa durabilité est composée de cadres et ingénieurs du ministère de l’Agriculture (aux niveaux central et régional), de chercheurs des instituts de recherche nationaux et d’agriculteurs du nord, du centre et sud du pays.

Pour 2021, le projet propose de lancer une action d’envergure nationale pour la réalisation de la comptabilité de l’eau de la Medjerda, le cours d’eau stratégique du pays. Et pour la rentrée 2021/2022, le projet en partenariat avec l’Institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles et l’Institut national agronomique de Tunisie sera à l’origine du lancement d’un mastère professionnel en productivité de l’eau, qui sera le premier mastère spécialisé en la matière, dans la zone méditerranéenne.

Il importe de noter que le projet régional pour l’amélioration de l’efficience, de la productivité de l’eau et sa durabilité, est mis en œuvre, sous l’ombrelle de l’initiative régionale de la rareté de l’eau de la FAO, dans huit pays de la région du Proche Orient et de l’Afrique du Nord, y compris en Tunisie avec un financement de l’Agence Suédoise de développement et coopération internationale.