” Houmati ” (mon quartier), une solution digitale composée de deux applications mobiles et un tableau de bord proposant des solutions technologiques pour moderniser et résoudre les problèmes des services municipaux, sera lancée prochainement.

Cette application a fait l’objet d’un accord signé, jeudi, entre Tunisie Internet (ATI) et la startup tunisienne ” 2BK “, a annoncé l’ATI, dans un communiqué.

Il s’agit de l’application ” Clean 8 ” réservée aux citoyens et qui sera disponible à partir du 8 février 2021, sur Android, IOS et l’application ” Houmati driver ” consacrée aux chauffeurs de camions de collecte des déchets, a fait savoir le cofondateur de 2BK, Omar Khalfet, dans une déclaration à l’Agence TAP.

Le Tableau de bord sera installé au niveau des municipalités, a-t-il encore ajouté.

Dans un premier temps, cette solution sera opérationnelle, à partir de 12 février 2021, au niveau de la municipalité d’Ezzahra (banlieue sud de Tunis), le 14 février à Sousse (est de la Tunisie).

Les informations collectées qui seront centralisées au niveau des municipalités permettront une cartographie numérique des problèmes municipaux (éclairage, pollution…) des municipalités ayant opté pour cette solution. Ces données seront mises à la disposition des organismes nationaux.

La solution permettra aux chauffeurs de camions de collecte de déchets de communiquer directement avec la municipalité et de l’alerter en cas de problème empêchant l’enlèvement des déchets, le remplissage des camions.

Ils peuvent aussi notifier les points noirs dans la zone municipale et informer les citoyens des horaires de passage des camions de collecte des déchets, selon l’ATI.

Houmati favorise aussi la numérisation des bons de collecte des ordures ménagères et facilite la communication instantanée entre les agents municipaux, a t-on ajouté.

L’objectif est d’améliorer le rendement, rationaliser les dépenses et assurer des revenus supplémentaires, en plus d’impliquer les citoyens dans la prise de décision et leur permettre de réclamer tous les problèmes de propreté et d’éclairage…

Elle offre aussi la possibilité de suivre l’état d’avancement des projets municipaux et les étapes de leur réalisation, a-t-on relevé.