Les ministres arabes du Commerce ont examiné, jeudi, au cours d’une visioconférence plusieurs dossiers parmi lesquels le dossier économique qui sera examiné par le 31ème sommet arabe dont les assises se tiendront en Algérie.

La Tunisie sera représentée par le ministre du Commerce et du Développement de l’Exportation, Mohamed Bousaïd à la 107ème édition de la réunion ministérielle du conseil économique et social de la Ligue arabe qui verra la participation de tous les ministères arabes en présence du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Elghait, selon la page officielle du ministère du Commerce.

Les ministres arabes du Commerce ont débattu, au cours de cette réunion, des sujets inscrits à l’ordre du jour de cette édition dans les domaines économique, social et de développement, outre l’examen d’un ensemble de projets de décisions proposées lors des réunions préparatoires.

Ces décisions émanant de la réunion ministérielle du conseil concernent particulièrement le dossier économique et social qui va être étudié par la présidence de la ligue au cours du 31ème sommet.

Les ministres ont passé en revue les décisions relatives à la grande zone arabe de libre-échange et l’état d’avancement du projet de l’union douanière arabe, les recommandations des comités techniques et des équipes spécialisées dans le domaine du commerce des marchandises et des services, les règles d’origine et la coopération douanière.

Les participants ont évoqué les questions ayant trait à l’exécution de la stratégie arabe pour l’aquaculture 2018-2037 et à la promotion des couches sociales vulnérables à l’heure des épidémies et des crises sanitaires ainsi qu’à la coopération arabe internationale dans les domaines social et de développement, surtout en ce qui concerne la lutte contre les impacts de la COVID-19.