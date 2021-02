La responsable au bureau du Haut- commissariat des nations unies aux réfugiés (HCR-Tunisie) Néjia Hafsa a déclaré que Le nombre des réfugiés et demandeurs d’asile en Tunisie a connu une augmentation soit 6500 personnes jusqu’au mois de janvier 2021, contre 6200 personnes en 2019, signalant que 1900 personnes attendent l’inscription au droit d’asile en Tunisie.

Elle a indiqué dans une déclaration à la TAP mercredi, en marge de la cérémonie de signature d’un guide sur la protection des réfugiés en Tunisie par des organisations des droits de l’homme, que la plupart des réfugiés et demandeurs d’asile ont la nationalité Ivoirienne, Syrienne et Libyenne, outre d’autres personnes originaires des pays de l’Afrique subsaharienne et autres.

Hafsa a ajouté que la Tunisie respecte les conventions internationales et n’extrade pas les réfugiés vers leur pays d’origine rappelant la ratification par la Tunisie de la convention internationale de 1951 relative aux droits des réfugiés et les législations qui protègent le droit des réfugiés.

Dans ce contexte, elle a déploré l’absence d’un cadre législatif garantissant la protection des réfugiés en Tunisie.

De son côté, la présidente de l’instance nationale de lutte contre la traite des personnes Raoudha Laabidi, a déclaré à la TAP que les actions menées par les organisations nationales en faveur des réfugiés sont insuffisantes, rappelant l’importance d’un cadre législatif qui garantit leur protection.

Elle a appelé à la nécessité d’accélérer l’adoption de la loi sur le droit d’asile, notamment au vu de la hausse du nombre des demandeurs d’asile en Tunisie.