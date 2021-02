Le ministre de la Défense nationale, Brahim Bartégi a déclaré, mercredi 3 février 2021, qu’il est “impératif que la Tunisie s’implique davantage dans l’industrie militaire, secteur dans lequel des pas importants ont été franchis”.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge d’une rencontre portant sur le plan stratégique du ministère de la Défense, Bartégi a souligné l’importance de l’ouverture de l’institution militaire sur son environnement et du renforcement de son rayonnement au double plan national et international.

Dans l’allocution qu’il a prononcée à l’ouverture de la rencontre au Centre national de la cartographie et de la télédétection, le ministre a expliqué que le plan stratégique du département de la Défense nationale pour la période 2021-2030 vise, principalement, à moderniser les capacités de l’institution militaire et les développer afin de faire face aux menaces traditionnelles et non traditionnelles.

Le ministre a mis l’accent sur l’importance de développer le cadre juridique et administratif de l’institution militaire ainsi que sur le bon fonctionnement administratif, financier et l’utilisation des outils numériques.

Il a également souligné l’importance de développer les ressources humaines, renforcer la prise en charge sanitaire et sociale et accroître les capacités opérationnelles de l’armée.

Selon Bartégi, l’élaboration de ce plan décennal s’inscrit dans le cadre des efforts du ministère visant à développer sa méthode de travail dans le domaine de la planification à moyen et long terme, instaurer une vision et des objectifs clairs et prévoir les conséquences de la situation sécuritaire sur les plans national, régional et international.

La rencontre sur le plan stratégique du ministère de la Défense nationale 2021-2030 se déroulera en deux parties. La première partie s’est tenue ce mercredi et la deuxième est prévue le 10 février avec des interventions d’universitaires et d’experts en géopolitique.