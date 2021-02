Le bassin méditerranéen, avec ses 500 millions d’habitants, est la deuxième zone la plus impactée par le changement climatique derrière l’Océan Arctique, selon le 1er rapport scientifique sur les changements climatiques et environnementaux en Méditerranée “MedECC” – pour Mediterranean Experts on Climate and environmental Change.

Ce ” hot spot ” du changement climatique se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale avec des impacts majeurs dès demain (2050), comme la baisse jusqu’à 10% de la disponibilité en eau douce, la diminution de la sécurité alimentaire avec une baisse jusqu’à 17% des rendements des cultures et jusqu’à 20% des espèces marines exploitées, ainsi que l’augmentation de l’intensité et de la fréquence des évènements climatiques extrêmes (canicules, sécheresses, inondations).

Des impacts majeurs pour après demain (2100) sont également attendus : l’augmentation des températures de 5,6°C, la baisse des précipitations de 20%, l’élévation possible du niveau de la mer de près de 90 cm, le doublement des surfaces brûlées par les incendies, ainsi que la disparition d’au moins 40% des espèces de poissons endémiques et le développement d’espèces non indigènes, selon le rapport.