Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a eu un entretien téléphonique, dimanche 31 janvier 2021, avec son homologue jordanien, Ayman Al Sadafi, ayant porté sur les développements survenues la scène arabe.

A noter au passage que la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de la Ligue des Etats arabes aura lieu le 8 février 2021 au Caire.

Jenadi et Al Sadafi ont mis l’accent sur le besoin d’impulser l’action arabe commune et de concevoir de nouveaux mécanismes plus efficients pour servir les questions arabes et les défendre dans les instances régionales et internationales.

Jerandi a rappelé, dans ce sens, la séance du Conseil de sécurité en date du 26 janvier 2021 sous la présidence de la Tunisie, consacrée à la situation au Moyen-Orient dont, notamment, la cause palestinienne. Une réunion au cours de laquelle la Tunisie s’est engagée à mobiliser les efforts internationaux pour parvenir à un règlement équitable de la cause palestinienne et restituer le droit palestinien sur la base de la légalité internationale et de l’initiative de paix arabe.

Les deux parties ont également passé en revue les relations bilatérales et les moyens de les consolider, se félicitant du niveau de la coordination et de la concertation établie entre les deux pays.

Le ministre jordanien des Affaires étrangères et des Expatriés, également vice-premier ministre du royaume hachémite de Jordanie, a exprimé le soutien de son pays à la Tunisie, en cette conjoncture délicate, peut-on lire dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.