Plus de 36 conventions conclues dans le secteur public et la fonction publique n’ont pas été mises en œuvre et seront inscrites à l’ordre du jour de la réunion du comité 5 plus 5 prévue jeudi prochain, a déclaré, samedi, à l’agence TAP, le porte-parole officiel de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), Sami Tahri.

Tahri a fait savoir que la réunion du comité 5 plus 5 composé de représentants de l’UGTT et du gouvernement sera consacrée à l’examen de conventions sectorielles.

Le porte-parole de l’UGTT a accusé, sans les nommer, certaines parties au gouvernement de chercher à entraver les négociations et de saper la continuité de l’Etat à un moment où la Tunisie assiste à l’aggravation d’une crise globale, selon ses dires.

Il a ajouté que la crise politique s’est compliquée davantage après le vote de confiance accordé par l’Assemblée des Représentant du peuple (ARP) à la nouvelle composition gouvernementale proposée par le chef du gouvernement et l’intention exprimée par le président de la République de refuser qu’un certain nombre de ministres prêtent serment pour suspicion de corruption et conflit d’intérêt.

L’ARP avait approuvé, lors d’une séance plénière tenue le 27 janvier, le remaniement ministériel proposé par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi portant sur 11 portefeuilles (sur 25).