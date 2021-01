Les projets de coopération tuniso-allemande notamment, la contribution de la banque allemande KFW au financement de la modernisation des systèmes informatiques tunisiens ont été au centre d’une rencontre, tenue jeudi 28 janvier 2021, entre le ministre tunisien de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Kooli, l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie Peter Prügel, et des représentants de la banque allemande de développement KFW.

Les deux parties ont passé en revue les différentes étapes de la mise en place du programme de modernisation des systèmes informatiques tunisiens, lesquels seront réalisés en coopération avec la KFW et d’autres bailleurs de fonds internationaux.

Elles ont souligné, l’impératif de définir un calendrier précis de la mise en œuvre de ce projet et de sa gouvernance et de veiller à ce qu’il soit réalisé dans les délais et avec l’efficacité requise.

Kooli a fait savoir que ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme global de réforme visant à numériser l’administration tunisienne, à assurer un outil de communication fiable entre les différents systèmes informatiques, et à faciliter l’accès à leurs services aux utilisateurs.

De son côté, l’ambassadeur d’Allemagne a fait part de la volonté de son pays de poursuivre les programmes de coopération avec la Tunisie, soulignant l’importance de la collaboration entre les équipes de travail des deux côtés, afin de finaliser le projet de modernisation de l’administration et de numérisation de ses services.