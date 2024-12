La Banque allemande de développement (KfW,) qui agit pour le compte du gouvernement fédéral allemand vient d’accorder à la Tunisie un don de 78,8 millions d’euros (environ 261,2 millions de dinars) pour contribuer à la mise en place des programmes visant à améliorer le taux de desserte en eau potable dans des zones rurales, favoriser le financement de projets d’énergies renouvelables et garantir une meilleure traçabilité, efficacité et transparence des finances publiques.

Ce don a fait l’objet des accords de financement signés, mercredi, par le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti et Andrea Hauser, membre du Comité de Direction de la KfW.

Il s’inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale tuniso- allemande, a annoncé la KfW dans un communiqué publié mercredi.

En effet, un montant (don) de 27 millions d’euros a été accordé à la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) pour améliorer le taux de desserte en eau potable dans le milieu rural du gouvernorat de Beja.

Ce financement vient compléter un premier financement qui a permis de connecter environ 32 mille personnes pour la première fois de leur vie à un réseau d’alimentation en eau potable sécurisé, continu et de bonne qualité.

Cette deuxième phase permettra de connecter environ 45 mille personnes supplémentaires au réseau d’approvisionnement en eau potable.

Outre la contribution de la coopération financière allemande et la contrepartie de l’Etat Tunisien, une subvention de l’Union européenne (UE) est envisagée pour ce projet.

S’agissant du ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, un don de 1,3 million d’euros a été mis à sa disposition pour le financement d’études géologiques, géotechniques et d’ingénierie du système de transfert des eaux du barrage Barbara vers le barrage BouHertma dans le cadre du Programme d’amélioration du système de stockage, de transfert et de protection contre les inondations.

Pour ce qui du secteur financier, 40 millions d’euros de dons sont accordés au ministère des Finances pour moderniser la gestion des finances publiques et 10,5 millions d’euros sont accordés au ministère de l’Économie et de la planification pour financer sa participation au capital de l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ATIDI).

Cette participation permettra à la Tunisie, entre autres, d’accéder à la Facilité Régionale de Soutien à la Liquidité (RLSF), un mécanisme de garantie de l’ATIDI pour promouvoir l’investissement dans les énergies renouvelables en Tunisie.

Ces programmes s’ajoutent à la longue liste de projets dans différents secteurs inscrits dans le cadre de la coopération technique et financière entre la Tunisie et l’Allemagne qui débuté dans les années 60, a-t-on rappelé.

« Dans le cadre de la coopération tuniso-allemande, nous unissons nos efforts pour améliorer les conditions de vie et pour créer des perspectives d’avenir, notamment, pour les femmes et les jeunes », a indiqué l’ambassadrice d’Allemagne à Tunis, Elisabeth Wolbers citée par la même source.

« Les accords de financement signés aujourd’hui viennent renforcer cette collaboration étroite et de longue date, fondée sur des intérêts mutuels.

Ainsi, nous œuvrons pour un développement inclusif, au bénéfice de toutes et de tous », a-t-elle ajouté.

« Les projets signés aujourd’hui reflètent la large palette de la coopération financière allemande avec la Tunisie, dont l’objectif est de soutenir les réformes, les infrastructures et les systèmes financiers afin de favoriser une croissance économique durable, socialement équitable et respectueuse de l’environnement », a déclaré le Directeur Résident du Bureau de la KfW en Tunisie, Jörg Dux.