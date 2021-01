Le ministère des Technologies de la Communication et de l’économie numérique a annoncé mercredi, l’organisation d’un forum économique sur le secteur numérique, durant le mois de mars 2021, et ce en marge de la troisième édition du Haut Conseil de coopération tuniso-français.

Le département des Technologies de la Communication a ajouté, dans un communiqué, publié sur sa page facebook, que le ministre Mohamed Fadhel Kraiem, a passé en revue, lors d’une rencontre avec l’Ambassadeur de France, à Tunis, André Parant, les projets de coopération bilatérale dans le domaine des Technologies de l’information, et les moyens de les renforcer.Le ministre a mis l’accent, également, sur l’impératif d’appuyer, de financer et d’accompagner les start-ups, ainsi que de soutenir l’approche tunisienne dans ce domaine, considérée comme pionnière dans la région du sud et est, de la Méditerranée.

Kraiem a évoqué, en outre, les opportunités d’investissement dans le secteur numérique en Tunisie, notamment au vu de l’existence d’importantes compétences humaines spécialisées dans cette activité, et d’un cadre législatif approprié.

De son côté, Parant a souligné que des relations de partenariat privilégiées lient la Tunisie et la France dans le domaine du numérique, faisant part de la volonté de son pays de continuer à accompagner la Tunisie, sur la voie de la transformation numérique.