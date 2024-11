Transformation digitale : La Tunisie met l’accent sur l’IA, l’infrastructure et les startups pour son essor numérique

La stratégie nationale visant à renforcer le rôle pionnier du secteur numérique s’articule autour d’un ensemble d’axes, dont la numérisation des services administratifs et publics, le développement de l’économie numérique, l’appui à l’innovation et l’entrepreneuriat dans les domaines numériques, l’amélioration de l’infrastructure des réseaux de communication et le renforcement du cadre législatif et réglementaire pour le secteur numérique pour sécuriser le cyberespace, a déclaré, à l’agence TAP, jeudi, le ministre des Technologies de la communication, Sofien Hemissi, en marge du 10eme Forum international des Directeurs des Systèmes d’Information (DSI), qui se tient du 7 au 9 novembre à Hammamet.

Il a ajouté que la stratégie nationale d’intelligence artificielle est presque achevée, rappelant que son objectif est de valoriser les atouts de la Tunisie dans ce domaine, dont les compétences humaines, l’infrastructure et le cadre juridique adéquat.

La stratégie s’attèle, aussi, à développer les usages de l’intelligence artificielle dans les domaines de transport, de l’agriculture, de la santé et de l’éducation.

“La Tunisie envisage, en outre, le renforcement du programme d’appui aux startups, en facilitant aux porteurs de projets l’accès au financement et en leur permettant de participer aux appels d’offres publics”, a encore indiqué Hemissi, ajoutant que ledit programme a permis jusqu’à ce jour, la créer environ 1100 startups accréditées par le “Programme Startup Act 2.0″.

Dans le même contexte, il a fait savoir que la Tunisie se classe parmi les meilleurs pays en Afrique et dans le monde, en matière de baromètre numérique et d’indicateurs numériques, surtout en ce qui concerne les indicateurs relatifs à l’infrastructure, le développement de l’administration électronique et la protection du cyberespace.

Evoquant le dossier de la 5G, le ministre a fait savoir que son département se penche actuellement sur les dernières phases de dépouillement des offres présentées par les trois opérateurs de télécommunications, soulignant que la commercialisation des services 5G sera lancée, début de l’année 2025.