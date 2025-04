La 9e édition de la conférence dédiée à la digitalisation de la Tunisie «Tunisia Digital Summit» (TDS) se déroulera les 29 et 30 avril courant, à Tunis, sous le thème « Digitalisation et rôle social de l’État : Bâtir des services publics inclusifs».

Quelque 1 500 visiteurs sont attendus à ce rendez-vous de la transformation numérique qui réunira des décideurs publics, des leaders du secteur privé, des experts en technologie et des innovateurs pour repenser l’avenir des services publics à l’ère du numérique.

Près de 80 exposants participeront au TDS qui explorera comment le digital peut améliorer l’accès aux services, renforcer l’inclusion et réduire les fractures numériques. Des solutions innovantes pour des services publics plus accessibles et centrés sur les citoyens seront présentées à travers 7 panels, des conférences et des ateliers.

A cette occasion, un espace dédié à l’innovation va permettre de découvrir les dernières technologies, produits et services numériques présentés par des entreprises, des startups et des institutions. Enfin, des prix seront remis aux projets, entreprises et initiatives consacrant l’excellence numérique.