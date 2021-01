L’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives (ITCEQ), sous tutelle du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement, vient de lancer son portail Tunisiacompetitiveness.tn qui présente un tableau de bord de la compétitivité de l’économie tunisienne, offrant aux investisseurs et aux décideurs un véritable outil d’aide à la décision.

Destiné aux investisseurs et aux décideurs qui cherchent un véritable outil, fiable et complet d’aide à la décision, le portail présente des indicateurs clés et des données mises à jour périodiquement collectées directement auprès de sources fiables comme la Banque mondiale, le Forum économique mondial, le PNUD, la BERD, la Banque centrale de Tunisie, l’INS…

Avec un ensemble d’indicateurs, aussi bien nationaux qu’internationaux, couvrant les piliers de l’économie et un benchmarking concurrentiel, ce portail met en lumière les avantages de la Tunisie , en tant que destination d’investissement privilégiée et permet de mieux la situer par rapport à ses concurrents arabes et africains.

Ce portail a été réalisé en collaboration avec le projet USAID TUNISIA JOBS, projet quinquennal de 69,5 millions de dollars, financé par l’USAID, qui vise à fournir aux entreprises tunisiennes les ressources nécessaires pour développer leurs ventes, leurs exportations et leur croissance sur une base durable, entraînant la création d’emplois et de plus grandes opportunités économiques dans tout le pays.