La Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS) appelle, dans un communiqué publié vendredi, les entreprises et les acteurs de la communauté d’affaires dans la région intéressés par le projet de réalisation de la Zone Logistique de Gargour (18 Km de la ville de Sfax) de rejoindre le Consortium Régional lancé récemment à cet effet, à l’initiative de la chambre.

Le travail de ce consortium, qui est en phase d’achèvement des procédures de sa création juridique, consiste à regrouper des entreprises privées et des utilisateurs de la logistique en général, pour investir dans l’aménagement, la gestion et le développement de la zone en question, dans le cadre d’un projet PPP (Partenariat Public/ Privé), a précisé une source responsable de la CCIS au correspondant de Tap dans la région.

Le consortium est train de rédiger l’appel à candidature dont la date limite de dépôt est fixé par le ministère du transport et de la logistique pour le 26 février prochain, a indiqué la même source, ajoutant qu’un nombre d’entreprises ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour rejoindre le consortium qui est ouvert aux souscripteurs jusqu’au 27 de ce mois.

Le Ministère du Transport et de la Logistique avait lancé, le mois passé, un appel à manifestation d’intérêt destiné aux développeurs et /ou aménageurs de zones logistiques, des prestataires et opérateurs logistiques, des investisseurs et toute autre personne physique ou morale individuellement ou en groupement solidaire pour le développement et l’exploitation de la zone logistique de Gargour qui devrait s’étendre sur d’une superficie d’environ 38 hectares relevant du domaine privé de l’Etat.

Cette zone comprendra des espaces pour les activités logistiques, les services d’appui (ex : espaces sous douane, port sec, des espaces hors douane, …), et des services à valeur ajoutée, a rapporté le communiqué de la Chambre.

” Les zones logistiques permettent un meilleur positionnement stratégique de la Tunisie, une valorisation de ses composantes logistiques, une mise en œuvre adéquate de sa dimension méditerranéenne et africaine, eu égard aux opportunités d’investissement qu’elles offrent au profit de la communauté d’affaires “, lit-on, aussi dans ce communiqué.

” Ce projet vise à dynamiser l’activité économique, aux niveaux national et international, à travers une chaîne logistique plus compétitive au service des entreprises et du développement durable “, a indiqué le responsable.