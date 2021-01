Les retraités affiliés à la Caisse nationale de la Sécurité Sociale (CNSS) peuvent encaisser leurs pensions à travers les DAB (distributeurs automatiques de billets) de la Poste Tunisienne à partir du mois de janvier 2021.

Cette opération concerne particulièrement les inscrits au service “Sahili Jirayti” ainsi que ceux disposant de numéros des CIN qui se termine par 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, a annoncé, vendredi, dans un communiqué la Poste Tunisienne, faisant savoir que cette opération sera généralisée à tous les bénéficiaires en février 2021.

Ce service s’inscrit dans le cadre du développement et de la facilitation des services financiers en faveur des clients, mais surtout pour réduire les files d’attente devant les bureaux de poste et par delà éviter le risque de la contamination par le coronavirus.

Le service ” Sahili Jirayti ” est disponible pour les bénéficiaires des pensions de la retraite de la Caisse nationale de la Retraite et de la Prévoyance Sociale (CNRPS), comme c’était le cas en mois de novembre et décembre 2020, lit-on également dans le communiqué.

La Poste Tunisienne a appelé le reste des bénéficiaires des pensions de retraite versées par la CNSS et la CNRPS, à s’inscrire au service ” Sahili Jirayti ” aux bureaux de Poste, lors du retrait de leurs pensions depuis les guichets et à actualiser leurs données.

Il convient de rappeler que le retrait des pensions de retraite à partir des DAB relevant de la Poste tunisienne est gratuit, facile et sécurisé, il suffit d’apporter son propre téléphone portable et de suivre ces différentes étapes :

– Presser la Touche ” retrait sans carte ”

-Introduire le numéro de la carte d’identité nationale-Introduire les quatre derniers numéros du compte virtuel

– Introduire le numéro secret qu’il reçoit dans l’immédiat à travers un SMS sur le numéro de sa téléphonie mobile

– Choisir le montant voulu et confirmer l’opération du retrait.

Les bénéficiaires des pensions émises par la CNSS et la CNRPS désirant obtenir plus d’éclaircissements et obtenir des réponses à leurs questions peuvent contacter le centre du service client relevant de la Poste tunisienne 1828 service n°2 et 3.