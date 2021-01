Au cours d’une réunion tenue vendredi matin à partir de Lausanne par visio-conférence avec la participation de tous les comités nationaux olympiques, dont le Comité olympique tunisien (CNOT) représenté par son président, Mehrez Boussayene, le président du CIO Thomas Bach a réitéré sa considération à “l’exemple tunisien” en matière de partenariat entre le mouvement olympique, le gouvernement tunisien et les organisations onusiennes, rappelant l’accord signé le 23 Juin dernier, à l’occasion de la Journée Olympique, entre le CNOT, l’OMS et le Ministère de la Santé et celui de la Jeunesse et du Sport.

Thomas Bach a appelé à cette occasion, tous les CNO à emboîter le pas au CNOT afin de consolider l’approche participative garantissant l’implication de toutes les parties prenantes dans le développement du sport et de l’olympisme dans le monde.

Par ailleurs, Thomas Bach a démenti les rumeurs les qualifiant de ” Fake News ” selon lesquelles le gouvernement japonais aurait décidé, en secret, l’annulation des Jeux Olympiques de Tokyo.

“”Toutes les dispositions” sont déjà prises pour assurer une édition exceptionnelle des Jeux Olympiques à Tokyo grâce à la conjugaison des efforts du Japon, de l’OMS et du CIO. a-t-il souligné.

Le président du CIO rappelle-t-on, avait auparavant confirmé dans un entretien à l’agence japonaise Kyodo, que les Jeux olympiques de Tokyo se tiendraient cet été, ajoutant qu’il “n’y (avait) pas de plan B.

“Nous n’avons à cet instant aucune raison de croire que les Jeux olympiques à Tokyo ne s’ouvriront pas le 23 juillet dans le stade olympique à Tokyo”, a dit Thomas Bach. “C’est pourquoi il n’y a pas de plan B et c’est pourquoi nous sommes totalement engagés à faire de ces Jeux (des Jeux) sûrs et réussis”, a-t-il martelé.