L’avancement de l’exécution des projets et programmes numériques réalisés en commun entre le ministère des Affaires locales et de l’Environnement et celui des Technologies de la communication et de la Transformation numérique a été au centre d’une réunion, mercredi 20 janvier 2021, entre Mohamed Fadhel Kraiem et Kamel Doukh.

Ces projets concernent le raccordement des structures municipales au réseau administratif intégré, la mise en place du système de l’identifiant unique, en tant que référence unifiée pour le citoyen, la mise en place d’une plateforme numérique relative à la numérisation des services de légalisation de signature, et la modernisation des services de la situation civile dans les consulats à l’étranger, selon un communiqué publié sur la page Facebook du ministère des Affaires locales et de l’environnement.

La réunion a permis également, d’examiner le système financier d’information comptable intégré des collectivités locales, la plateforme des applications municipales, la numérisation de la gestion des permis de construction et la mise à niveau du système de la situation civile.

Les deux ministres ont souligné la nécessité d’accélérer la réalisation des projets et programmes numériques et d’intensifier les efforts déployés, afin que le citoyen puisse bénéficier de ces projets, dans l’objectif de faciliter son accès aux services relatifs à sa vie quotidienne. Les deux ministres ont recommandé de constituer une commission de travail mixte et de continuer à tenir ces réunions périodiques entre les différentes équipes de deux ministères, afin d’accélérer l’exécution de ces projets.