Les rayons solaires, du poisson, du lait et des œufs seraient “bons“ pour nous protéger (un) peu des formes graves du nouveau coronavirus.

C’est en tout cas ce qu’écrivent des médecins dans une tribune publiée mardi 19 janvier dans La revue du praticien.

En effet, selon nos confrères du site europe1.fr, «… 73 médecins et six associations de médecins appellent à assurer un apport suffisant en vitamine D à la population », car «… plusieurs études ont montré que cette vitamine permet de réduire la gravité de certains symptôme en cas d’infection ».

A souligner au passage qu’on retrouve la vitamine D dans l’alimentation courante comme le lait, les œufs, le poisson, mais également dans les rayons du soleil.

Dans une tribune, ils «… lancent un appel à supplémenter l’ensemble de la population en vitamine D de façon préventive…, parce que « cela pourrait contribuer à réduire l’infection” du Covid-19 ».

Les journalistes d’Europe1 rappellent en effet «une grande étude norvégienne sur près de 70 000 personnes (qui) avait déjà fait le lien entre une consommation d’huile de foie de morue, riche en vitamine D, et la réduction des infections au Covid-19 ». D’autres études ont suivi et assurent que “la vitamine D limiterait l’orage cytokinique, responsable des cas graves du coronavirus“.

Cependant, pour ceux qui prendraient la vitamine D comme “un remède miracle“, les auteurs de ces études soulignent qu’il n’en est rien, mais plutôt “un moyen de plus, à côté des gestes barrières, pour lutter contre le Covid-19“.

Au micro d’Europe 1, David de Ladoucette, gériatre à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris, explique : « On sait qu’elle est utile pour booster les défenses immunitaires, et on a réalisé qu’être carencé en vitamine D est un facteur de risque face au Covid-19 ».

Alors, pour nous Tunisiens, en attendant les premières doses du vaccin contre la Covid-19 –une attente qui risque de durer longtemps-, et vu que nous ne manquons ni de lait, ni poissons, ni des œufs et encore moins de soleil, il faudrait en profiter au maximum.

TB