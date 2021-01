Dans un entretien accordé à WMC à l’occasion de la réalisation de son Hors-Série sur la Transformation digitale, Kamel Zidane, le directeur technique et services d’ingénierie de Huawei, a assuré en substance que la firme vise «une digitalisation de bout en tout ».

Auparavant, Kamel Zidane n’a pas manqué de rappeler que Huawei est le leader mondial d’infrastructures TIC et dispositifs intelligents. Elle opère dans plus de 170 pays et régions à travers le monde.

Établie en Tunisie depuis 1999, Huawei se donne pour objectif premier d’apporter le numérique à chaque personne, maison et organisation pour un monde pleinement connecté et intelligent.

En effet, en plus des produits TIC usuels, Huawei à beaucoup investi dans la digitalisation, l’IA et le Big data. Le groupe dépense annuellement entre 10% et 15% de son chiffre d’affaires global en R&D. Car, « Huawei a l’ambition de développer exponentiellement la connectivité tout en renforçant la capacité de traitement des données. Apporter ces deux éléments aux utilisateurs constitue la base de la nouvelle stratégie de Huawei et justifie les investissements massifs dans l’innovation », affirme M. Zidane.

Concernant la pandémie, il souligne que «… Huawei a mis en place un plan de continuité des activités pour assurer le soutien aux clients et la garantie de la santé et de la sécurité du personnel ».

Et d’ajouter : « Nos plans d’urgence couvrent une série de mesures, y compris une équipe de réponse d’urgence dédiée à la prévention et au contrôle des épidémies, la réservation de matériel et d’articles de protection des personnes, la réduction de la mobilité des employés, etc. ».

Par ailleurs, « en tant que multinationale et leader en transformation digitale, rappelle Kamel Zidane, nous avions l’habitude et l’expérience du télétravail. Avec le confinement, cette démarche est devenue le moyen le plus efficace. Nous avons convenu de faire intégrer à nos partenaires notre façon de travailler ».

Pour ce qui est de la Tunisie, il affirmera qu’au cours de cette épidémie, «… nous avons partagé notre expérience et proposé notre aide aux hôpitaux, au ministère de la Santé, au ministère de l’Enseignement supérieur, à la présidence du gouvernement à travers l’installation d’un système de télétravail ».

La multinationale a également, il va de soi, «… aidé nos clients par divers moyens, nos plateformes et nos processus opérationnels numériques nous ont été naturellement d’un grand support pour gérer cette crise de façon fluide ».

Le technicien souligne également que «… chez Huawei nous sommes conscients que l’épidémie a provoqué une accélération de la numérisation des services qui, selon nous, doit se pérenniser en mettant l’accent sur certains domaines, en particulier la santé, l’éducation, le transport, les Fintech et l’administration ».

En résumé, retenons que Huawei a un pari gagnant sur l’utilisation de la technologie afin de soutenir le gouvernement tunisien ainsi que tous les Tunisiens dans cette lutte acharnée. L’entreprise met l’accent sur certains domaines (santé, éducation, transport et Fintech).

Par ailleurs, le directeur technique et services d’ingénierie souligne que la 5G apporte une amélioration d’un facteur de 10 par rapport à la 4G, tant pour le débit que pour le temps de latence. Et il est convaincu que cette « technologie va révolutionner le monde des entreprises : le cloud distribué, l’intelligence artificielle, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, la robotisation ainsi que l’industrie des objets connectés ».